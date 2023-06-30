ВСУ точным ударом с БПЛА уничтожили катер с оккупантами. Фото:

https://racurs.ua/n184656-epicheskoe-unichtojenie-okkupantov-shturmovikov-na-lodke-pokazali-na-video.html

Ракурс

Українські військовослужбовці знищили на одному з напрямків ворожий катер з особовим складом противника.

.

Український безпілотник зафіксував моторний човен із кількома окупантами на борту, який намагається наблизитися до українських позицій. БПЛА супроводжував об'єкт до берега, а потім атакував мінами. Про це 30 червня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

На оприлюдненому відео видно, як одна з мін влучає в причал та відразу ліквідовує одного з окупантів. Друга влучає біля човна й троє загарбників падають у річку. Згодом вони знову заповзають у човен і намагаються завести двигун. Однак по них прилітає міна й вони тікають з човна.

Добивають противника вже бійці Сил оборони, які перебувають на березі. Вони ліквідовують ворогів гранатами.

Це найкраще відео знищення русні, — йдеться у підписі до відео.

Нагадаємо, 29 червня Державна прикордонна служба України оприлюднила відеозапис знищення загарбників окупаційної армії росії разом із ворожими боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді біля Бахмута.