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ЗСУ влучним ударом з БПЛА знищили катер з окупантами. Фото:
Епічне знищення окупантів-штурмовиків на човні показали на відеоhttps://racurs.ua/ua/n184656-epichne-znyschennya-okupantiv-shturmovykiv-na-chovni-pokazaly-na-video.htmlРакурс
Українські військовослужбовці знищили на одному з напрямків ворожий катер з особовим складом противника.
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Український безпілотник зафіксував моторний човен із кількома окупантами на борту, який намагається наблизитися до українських позицій. БПЛА супроводжував об'єкт до берега, а потім атакував мінами. Про це 30 червня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».
На оприлюдненому відео видно, як одна з мін влучає в причал та відразу ліквідовує одного з окупантів. Друга влучає біля човна й троє загарбників падають у річку. Згодом вони знову заповзають у човен і намагаються завести двигун. Однак по них прилітає міна й вони тікають з човна.
Добивають противника вже бійці Сил оборони, які перебувають на березі. Вони ліквідовують ворогів гранатами.
Це найкраще відео знищення русні, — йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, 29 червня Державна прикордонна служба України оприлюднила відеозапис знищення загарбників окупаційної армії росії разом із ворожими боєприпасами, які ті накопичували у зруйнованій споруді біля Бахмута.