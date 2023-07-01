Владимир Зеленский (в центре), фото: Офис президента

https://racurs.ua/n184681-ukraina-budet-gotova-k-diplomatii-posle-vyhoda-na-granicy-1991-goda-zelenskiy.html

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Україна буде готова долучитися до певного дипломатичного формату врегулювання лише після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 1 липня, під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прес-конференції у Києві, повідомляє агентство «РБК-Україна».

Зеленський наголосив, що межі 24 лютого 2022 року — це «не наші кордони, там була контактна лінія між нами та окупантами».

Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом, — зазначив він.

Нагадаємо, 1 липня, в перший день головування Іспанії в Раді ЄС, Санчес прибув із візитом до Києва.

Джерело: «РБК-Україна»