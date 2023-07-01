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Володимир Зеленський (у центрі), фото: Офіс президента
Україна буде готова до дипломатії після виходу на кордони 1991 року — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n184681-ukrayina-bude-gotova-do-dyplomatiyi-pislya-vyhodu-na-kordony-1991-roku-zelenskyy.htmlРакурс
Україна буде готова долучитися до певного дипломатичного формату врегулювання лише після виходу ЗСУ на міжнародно визнані кордони.
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Президент України Володимир Зеленський заявив про це сьогодні, 1 липня, під час спільної з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прес-конференції у Києві, повідомляє агентство «РБК-Україна».
Зеленський наголосив, що межі 24 лютого 2022 року — це «не наші кордони, там була контактна лінія між нами та окупантами».
Тому ми ще раз наголошуємо: Україна буде готова до того чи іншого формату дипломатії, коли ми будемо дійсно на наших кордонах. На наших реальних кордонах згідно з міжнародним правом, — зазначив він.
Нагадаємо, 1 липня, в перший день головування Іспанії в Раді ЄС, Санчес прибув із візитом до Києва.
Джерело: «РБК-Україна»