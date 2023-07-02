Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали уже более 229 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

790 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 июл 2023, 08:40
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 229 тис. 660 рашистів.


.

За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 52 танки;
  • 7 тис. 888 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
  • 637 одиниць РСЗВ;
  • 390 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 308 гелікоптерів;
  • 3 тис. 557 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 261 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 816 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 583 одиниці спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров