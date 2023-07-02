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Защитники Украины ликвидировали уже более 229 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ
790 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n184691-790-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 229 тис. 660 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 52 танки;
- 7 тис. 888 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
- 637 одиниць РСЗВ;
- 390 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 308 гелікоптерів;
- 3 тис. 557 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 261 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 816 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 583 одиниці спеціальної техніки.
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