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Захисники України ліквідували вже понад 229 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
790 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n184691-790-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 229 тис. 660 рашистів.
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За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 4 тис. 52 танки;
- 7 тис. 888 бойових броньованих машин;
- 4 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
- 637 одиниць РСЗВ;
- 390 одиниць засобів ППО;
- 315 літаків;
- 308 гелікоптерів;
- 3 тис. 557 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 1 тис. 261 крилату ракету;
- 18 кораблів/катерів;
- 6 тис. 816 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 583 одиниці спеціальної техніки.
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