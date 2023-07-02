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Захисники України ліквідували вже понад 229 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

790 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)

2 лип 2023, 08:40
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 229 тис. 660 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 790 осіб. Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 4 тис. 52 танки;
  • 7 тис. 888 бойових броньованих машин;
  • 4 тис. 188 одиниць артилерійських систем;
  • 637 одиниць РСЗВ;
  • 390 одиниць засобів ППО;
  • 315 літаків;
  • 308 гелікоптерів;
  • 3 тис. 557 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 261 крилату ракету;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 6 тис. 816 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 583 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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