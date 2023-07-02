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Около 500 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину

494 ребенка стали жертвами полномасштабного российского вторжения — Офис генпрокурора

2 июл 2023, 10:55
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В Україні вже 494 дитини загинули та понад 1 тис. 36 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.


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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 472;
  • Харківській області — 285;
  • Київській області — 129;
  • Херсонській області — 113;
  • Запорізькій області — 91;
  • Миколаївській області — 89;
  • Дніпропетровській області — 83;
  • Чернігівській області — 71;
  • Луганській області — 67.

Зокрема, 1 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Балаклія Харківської області постраждав 14-річний хлопчик.

Источник: Ракурс


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