Около 500 детей уже стали жертвами российского вторжения в Украину

https://racurs.ua/n184695-494-rebenka-stali-jertvami-polnomasshtabnogo-rossiyskogo-vtorjeniya-ofis-genprokurora.html

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В Україні вже 494 дитини загинули та понад 1 тис. 36 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 472;

Харківській області — 285;

Київській області — 129;

Херсонській області — 113;

Запорізькій області — 91;

Миколаївській області — 89;

Дніпропетровській області — 83;

Чернігівській області — 71;

Луганській області — 67.

Зокрема, 1 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Балаклія Харківської області постраждав 14-річний хлопчик.