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Близько 500 дітей вже стали жертвами російського вторгнення в Україну, фото:
494 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення — Офіс генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n184695-494-dytyny-staly-jertvamy-povnomasshtabnogo-rosiyskogo-vtorgnennya-ofis-genprokurora.htmlРакурс
В Україні вже 494 дитини загинули та понад 1 тис. 36 отримали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
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Про це сьогодні, 2 липня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.
Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 472;
- Харківській області — 285;
- Київській області — 129;
- Херсонській області — 113;
- Запорізькій області — 91;
- Миколаївській області — 89;
- Дніпропетровській області — 83;
- Чернігівській області — 71;
- Луганській області — 67.
Зокрема, 1 липня внаслідок обстрілу ворогом міста Балаклія Харківської області постраждав 14-річний хлопчик.
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