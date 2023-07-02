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Ракурс
Последствия российских обстрелов, фото: Комышевский поселковый совет

Рашисты ночью обстреляли село на Запорожье, разрушено здание гимназии (ФОТО)

2 июл 2023, 11:31
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 липня, обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйнувавши будівлю гімназії.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Комишуваської громади, де також опубліковані відповідні фотознімки.

Вночі російські окупанти завдали удару по Комишувасі. Вщент зруйнована Комишуваська гімназія «Джерело». На щастя, обійшлося без поранених і загиблих, — вказано в повідомленні.

Наслідки російських обстрілів, фото: Комишуваська селищна рада

Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у своєму Telegram-каналі сьогодні вранці повідомив, що ворог загалом здійснив 58 обстрілів по території 18 мирних населених пунктів області:

Атакував передмістя обласного центру, чотири ракетні удари прийшлися по Комишувасі, двічі бив з РСЗВ по Левадному, 52 артилерійські удари здійснив по Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Степногірську та навколишніх прифронтових селах, — зазначив чиновник.

Наразі в області зафіксовано руйнування 18 цивільних об'єктів — будинків, господарчих споруд, освітнього закладу та автівки.

Під час мінометного обстрілу постраждав 27-річний житель Степногірська. В Преображенці поранення отримали чоловіки 39 та 62 років. Їх оперативно передали медикам, — зазначив Малашко.

Источник: Ракурс


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