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Артиллерия ВСУ работает на фронте. Фото: Генштаб

Артиллерия ВСУ ювелирно уничтожила склад с боекомплектом россиян (ВИДЕО)

2 июл 2023, 17:19
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Артилеристи Збройних сил України продовжують вдало нищити російських окупантів по всій лінії фронту.


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Зокрема, на Бахмутському напрямку знищила польовий склад з боєкомплектом ворога. Професійно спрацювала артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади після отримання розвідувальних даних. Про це командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Прицільним ударом була знищена ціль неподалік селища Ягідне, Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, українські артилеристи з 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом знищили танк російських загарбників на одному з напрямків фронту. Відео ліквідації бронемашини вони поширили в мережі.

Источник: Ракурс


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