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Ракурс
Артилерія ЗСУ працює на фронті. Фото: Генштаб

Артилерія ЗСУ ювелірно знищила склад з боєкомплектом росіян (ВІДЕО)

2 лип 2023, 17:19
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Артилеристи Збройних сил України продовжують вдало нищити російських окупантів по всій лінії фронту.


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Зокрема, на Бахмутському напрямку знищила польовий склад з боєкомплектом ворога. Професійно спрацювала артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади після отримання розвідувальних даних. Про це командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Прицільним ударом була знищена ціль неподалік селища Ягідне, Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, українські артилеристи з 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом знищили танк російських загарбників на одному з напрямків фронту. Відео ліквідації бронемашини вони поширили в мережі.

Джерело: Ракурс


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