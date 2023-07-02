Артилерія ЗСУ працює на фронті. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184707-artyleriya-zsu-uvelirno-znyschyla-sklad-z-boiekomplektom-rosiyan-video.html

Ракурс

Артилеристи Збройних сил України продовжують вдало нищити російських окупантів по всій лінії фронту.

.

Зокрема, на Бахмутському напрямку знищила польовий склад з боєкомплектом ворога. Професійно спрацювала артилерія 77-ї окремої аеромобільної бригади після отримання розвідувальних даних. Про це командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Telegram.

Прицільним ударом була знищена ціль неподалік селища Ягідне, Бахмутського району Донецької області.

Нагадаємо, українські артилеристи з 28-ї ОМБР імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом знищили танк російських загарбників на одному з напрямків фронту. Відео ліквідації бронемашини вони поширили в мережі.