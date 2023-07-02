Тракторист подорвался на мине оккупантов. Фото: Главком

https://racurs.ua/n184711-traktorist-podorvalsya-na-rossiyskoy-mine-v-hersonskoy-oblasti.html

Ракурс

Тракторист під час польових робіт підірвався на міні російських окупантів у Херсонській області.

.

Сталося це у Посаді-Покровському. Постраждав 48-річний чоловік, який дістав контузію, поранення обличчя, грудної клітки та рук. Лікарі на місці надали йому першу медичну допомогу, постраждалий від госпіталізації відмовився. Про це Херсонська обласна військова адміністрація 2 липня повідомила в Telegram.

В адміністрації закликали громадян не відвідувати території, де не працювали сапери. Мінна небезпека залишається на полях, ґрунтових дорогах, лісосмугах, узбережжі водойм тощо.

А напередодні на міні окупантів підірвався трактор у Харківській області. Інцидент стався 1 липня в селі Богодарове Барвінківської громади. Вибух прогримів, коли трактор передніми колесами наїхав на міну. Тракторист пошкоджень не отримав і госпіталізації не потребував.

В управлінні ДСНС Харківської області повідомили, що 30 червня сапери нашкодили 66 ворожих мін, вибухівки та боєприпасів. Піротехніки обстежили понад 9 га території, а також 8 км ліній електропередач у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, на Харківщині 43-річний чоловік отримав травми внаслідок наїзду трактором на протитанкову міну. Трагедія сталася 6 травня на полі неподалік села Затишшя.