Российские ракетоносители в Черном море. Фото: ТСН

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Ротація та маневри російських ракетоносіїв спостерігається в Чорному морі у неділю, 2 липня.

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Станом на 17.00 на бойовому чергуванні залишилося два надводних ракетоносії. Їх загальний залп становить до 16 крилатих ракет типу «Калібр». Про це оперативне командування «Південь» повідомило в Facebook.

Військові попередили, що рівень ракетної небезпеки залишається дуже високим.

Нагадаємо, вранці 2 липня речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк заявляла, що в акваторії Чорного моря було три носії крилатих ракет «Калібр». Тоді до двох субмарин, які чергували ще зночі, додався один надводний ракетоносій. Вранці загальний залп збільшився до 16 «Калібрів».

Однак вже об 11.00 стало відомо, що в Чорному морі побільшало носіїв ракет, а їхній загальний залп становив до 24 ракет.