В Минобороны назвали противодействие российским дронам «Ланцет»

Российский дрон «Ланцет». Фото: armyinform

https://racurs.ua/n184715-v-minoborony-nazvali-protivodeystvie-rossiyskim-dronam-lancet.html

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Російські дрони-камікадзе «Ланцет» несуть смертельну небезпеку українським військовим та техніці.

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Ці БПЛА дуже ефективні на полі бою, бо вражають цілі швидко та точно, завдаючи руйнувань техніці або ліквідуючи особовий склад збройного формування. При цьому безпілотники відносно дешеві, бо один такий дрон коштує 35 тис. дол. Російський військово-промисловий комплекс створив потужну зброю. Про це радник міністра оборони України Юрій Сак заявив в інтерв’ю The Telegraph.

Наша розвідка каже, що вони почали вкладати більше грошей у виробництво цих дронів. Все, що може пошкодити нашу зброю або створити загрозу для наших військ, викликає у нас занепокоєння. Не будемо хвалити росіян, але це непогана зброя, — зазначив він.

За словами Сака, в українській армії вже шукають способи протидіяти таким дронам. Однак вже зараз «Ланцетам» зараз може успішно протидіяти зенітна установка Gepard, оскільки вона має чудовий радар, хорошу швидкість та мобільність.

Також українській армії стала б у пригоді австралійські Hawkei, проте уряд Австралії не поспішає надавати їх ЗСУ.

Радник міністра оборони закликав союзників України передавати для Силам оборони й побільше засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше повідомлялося, що під час російсько-української війни війська окупантів почали масово застосовувати тактику використання баражуючих дронів Zala Lancet для ураження важливих об'єктів в українському тилу на глибині до 40 км. Зараз українські військові відновлюють зенітні комплекси Бук-М1, які уразили російські «Ланцети».