ЗСУ відновлюють підбиті “Ланцетами” ЗРК "Бук"

https://racurs.ua/ua/n183667-zsu-vidnovluut-pidbyti-lancetamy-zrk-buk.html

Ракурс

Військові відновлюють зенітні комплекси Бук-М1, які уразили російські баражуючі дрони «Ланцет».

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Про це повідомляє канал DeepState.

Під час російсько-української війни війська окупантів почали масово застосовувати тактику використання баражуючих дронів Zala Lancet для ураження важливих об'єктів в українському тилу на глибині до 40 кілометрів. Часто жертвами такої тактики стають критично важливі комплекси протиповітряної розвідки, радари.

Унаслідок однієї із подібних операцій минулого року постраждала самохідна пускова установка українського зенітного ракетного комплексу «Бук-М1», яка прикривала українські війська на передовій.

Значна частина конструкції пускової установки вигоріла або отримала ушкодження. Комплекс можна було б вважати втраченим, проте українські військові та волонтери спільноти DeepState долучились до ремонту і їм вдалось повернути у стрій бойову машину.

На відео, яким поділилися з нами хлопці із зенітного ракетного полку, можна споглядати збиття крилатої ракети «Калібр». Це робота того самого «Буку» з фото, який був відновлений за допомогою нашої команди наприкінці минулого року, — пишуть автори каналу.

Наголошується, що на відео зафільмовано момент запуску по російському «Калібру», котрий летів через Молдову в лютому цього року в напрямку Чернівців.

За словами авторів, техніку досить швидко відновили завдяки вчасному та оперативному наданню необхідних деталей та запчастин, а також допомозі у зборах, котрі закрили низку різних потреб.