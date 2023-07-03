Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n184731-voyna-zavershitsya-tolko-posle-osvobojdeniya-kryma-zelenskiy.html

Ракурс

Україна вважатиме перемогою у війні з росією лише відновлення територіальної цілісності станом на 1991 рік.

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Тобто війна не закінчиться, поки Автономна Республіка Крим перебуватиме під контролем російської армії. Зараз зусилля Сил оборони зосереджені на відвоюванні територій на півдні та сході держави, але кінцевою метою є звільнення Криму. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв’ю CNN.

Ми не можемо уявити Україну без Криму. І поки Крим знаходиться під російською окупацією, це означає лише одне: війна ще не закінчилася, — зазначив він.

Також глава держави наголосив, що влада не вважатиме перемогу України у війні, якщо півострів буде під контролем рф.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський заявляв, що після поразки у війні росія точно не диктуватиме умови в Чорному морі, а кораблі рф боятимуться наближатися до українського Криму й до берегів Азовського моря.

А міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес висловлював упевненість, що Україна має можливість вже у 2023 році року повернути Крим, окупований росією у 2014 році.

Джерело: CNN