Глава Міноборони Великої Британії заявив, що Україна має можливість повернути собі Крим уже цього року

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Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес вважає, що Україна має можливість вже цього року повернути Крим, окупований росією у 2014 році.

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Про це він сказав в інтерв’ю The Washington Post.

Як ми вже бачили на полі бою — якщо ви завдасте удару російським військам не в тому місці, вони фактично зазнають краху. Ви можете відправляти на смерть десятки тисяч молодих людей, що вони й роблять, але ви не можете наворожити танки та системи озброєння, які їм потрібні, — сказав Уоллес.

На думку Уоллеса, масштаб російських втрат свідчить про те, що президент рф володимир путін все ще вірить, що може здобути перемогу у війні, якщо відправить в Україну ще більше військ.

Міністр оборони припустив, що путін, можливо, не отримує точну інформацію про те, що відбувається, і може не усвідомлювати масштабів військових проблем своєї країни «до моменту краху чи внутрішнього виклику». Якщо це станеться, НАТО та Захід «мають бути готовими до всього», зазначив Уоллес.

Британський міністр також прокоментував можливість вступу України до НАТО. Він відзначив розбіжності, що зберігаються з цього питання.

Ми маємо бути реалістами та говорити, що у Вільнюсі [на саміті країн НАТО влітку 2023 року] цього не станеться, цього не відбудеться найближчим часом, — сказав Уоллес.

Влада України неодноразово заявляла, що війна з росією може бути закінчена лише після відходу російських військ з усіх окупованих територій та відновлення України в міжнародно визнаних кордонах, тобто з урахуванням Криму.

У квітні 2023 року заступник глави офісу президента України Андрій Сибіга говорив, що Київ готовий провести переговори з Москвою про умови повернення півострова, якщо під час контрнаступу ЗСУ дійдуть до кордонів Криму.