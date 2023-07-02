Російські кораблі боятимуться підходити до Криму. Фото: Володимир Зеленський у Телеграм

https://racurs.ua/ua/n184708-korabli-rf-boyatymutsya-pidhodyty-do-krymu-zelenskyy.html

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Російські кораблі боятимуться наближатися до українських берегів після того, як зазнають поразки у війні.

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Країна-агресор точно не диктуватиме умови в Чорному морі, і окупантам доведеться так само боятися наближатися до українського Криму й до берегів Азовського моря, як російські кораблі вже бояться наближатися до українського Чорноморського узбережжя. Про це 2 липня заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Одеси.

Достатньо лише згадати, які амбіції були в росії на початку повномасштабної агресії та які з тих амбіцій тепер на дні Чорного моря, — наголосив глава держави.

З командуванням Військово-морських сил Зеленський обговорив стратегічні завдання для українського флоту, морських дронів та берегової оборони.

Президент додав, що під час візиту на Одещину він нагородив найкращих та привітав курсантів Інституту ВМС Одеської морської академії. Також він відвідав поранених воїнів у шпиталі.

Нагадаємо, 2 липня під час візиту Зеленського на Одещину командувач ВМС Олексій Неїжпапа поінформував президента про оперативну ситуацію в Чорному морі, спроможності ворога щодо завдання ракетних ударів із моря та оборонні можливості Військово-морських сил.