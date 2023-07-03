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Бывший глава СБУ Крыма Кулинич обвинен в госизмене
Бывший глава СБУ Крыма Кулинич обвинен в госизменеhttps://racurs.ua/n184749-byvshiy-glava-sbu-kryma-kulinich-obvinen-v-gosizmene.htmlРакурс
СБУ та ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо злочинів ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.
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Йому висувають обвинувачення за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема: у п’яти епізодах шпигунства на користь Росії, незаконному володінні зброї, крадіжці, керівництві злочинним угрупованням та незаконному залишенні військової частини.
Кулініча затримали у липні 2022 року. За даними слідства, він співпрацював з ФСБ та отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Кураторами Кулініча був ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.
Ще до початку вторгнення Кулініч шпигував та займався розстановкою «своїх людей» в правоохоронних органах.
Йому загрожує до 15 років в’язниці.
Колись Кулинич навчався в академії ФСБ Росії та проходив військову службу у Федеральній службі контррозвідки. Вважається, що він продовжив співпрацю з російськими спецлужбами.
Ми зробили все можливе, щоб не лише затримати високопоставленого зрадника, а й зібрати сильну доказову базу, на основі якої суд зможе ухвалити свій вирок, — заявив голова СБУ України Василь Малюк. — Це чіткий сигнал усім, хто працює на ворога. СБУ, напевно, знайде вас і змусить відповісти за ваші дії, де б ви не ховалися. Ми витягнемо на світ кожного крота.
Кулінича заарештували ще в липні минулого року. Тоді передбачалося, що він може бути причетний до швидкого захоплення Херсонської області російськими військовими, які наступали з Криму, оскільки, як підозрюється, за його сприяння до рук російських військових потрапила карта мінних полів та координати об'єктів оборони.
Кулініча затримали 16 липня 2022 року під час спецоперації ДБР та Служби безпеки України. З того часу він перебуває під вартою.