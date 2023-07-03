Колишнього голову СБУ Криму Кулінича звинувачено в держзраді - справа у суді

https://racurs.ua/ua/n184749-eks-golovu-sbu-krymu-kulinycha-zvynuvacheno-v-derjzradi-sprava-u-sudi.html

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СБУ та ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо злочинів ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча.

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Йому висувають обвинувачення за п’ятьма статтями Кримінального кодексу, зокрема: у п’яти епізодах шпигунства на користь Росії, незаконному володінні зброї, крадіжці, керівництві злочинним угрупованням та незаконному залишенні військової частини.

Кулініча затримали у липні 2022 року. За даними слідства, він співпрацював з ФСБ та отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Кураторами Кулініча був ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.

Ще до початку вторгнення Кулініч шпигував та займався розстановкою «своїх людей» в правоохоронних органах.

Йому загрожує до 15 років в’язниці.