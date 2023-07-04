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ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 км
ВСУ на Бердянском направлении продвинулись в глубину обороны врага до 2 кмhttps://racurs.ua/n184768-vsu-na-berdyanskom-napravlenii-prodvinulis-v-glubinu-oborony-vraga-do-2-km.htmlРакурс
На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.
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Про це розповів в ефірі «Радіо Свобода» 4 липня спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського штибу Валерій Шершень. Він зазначив, що наші військові системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.
На Бердянському напрямі зафіксовано найбільший поступ у глибину ворога до 2 км. Нині Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.
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