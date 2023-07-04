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Ракурс
ЗСУ на Бердянському напрямку просунулися в глибину оборони ворога до 2 км

ЗСУ на Бердянському напрямку просунулися в глибину оборони ворога до 2 км

4 лип 2023, 13:58
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На Бердянському напрямку ЗСУ просунулися в глибину оборони ворога до 2 км.


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Про це розповів в ефірі «Радіо Свобода» 4 липня спікер об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського штибу Валерій Шершень. Він зазначив, що наші військові системно вибивають ворога з позицій і продовжують просуватися вперед.

На Бердянському напрямі зафіксовано найбільший поступ у глибину ворога до 2 км. Нині Сили оборони закріплюються на зайнятих рубежах.

Джерело: Ракурс


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