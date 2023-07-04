Українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку

https://racurs.ua/ua/n184756-ukrayinski-viyska-maut-uspih-u-nastupi-na-bahmutskomu-napryamku.html

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Українські війська мають успіх у наступі на Бахмутському напрямку.

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Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, північніше та південніше міста Бахмут Сили оборони продовжують чинити тиск на противника, вибивають його з раніше захоплених рубежів.

Мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Противник чинить шалений спротив, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої", додав він.

Водночас українські військові продовжують стримувати наступ російських окупаційних військ на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох ділянках фронту, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW). Йдеться про дії у районі Бахмута, на кордоні Донецької та Запорізької областей, а також на заході Запорізької області.

Українські підрозділи відвоювали 9 квадратних кілометрів на сході України. Також наші хлопці просунулися на південний захід від Бахмута. За словами представниці Міноборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня українські сили також відбили 28,4 квадратних кілометри на півдні країни.

У щоденному зведенні Інституту повідомляється також, що російські провоєнні блогери висловлюють занепокоєння, що українські сили здатні форсувати Дніпро у Херсонській області.

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