Успешные примеры тактики «стреляй и беги» для HIMARS показало Минобороны

https://racurs.ua/n184779-uspeshnye-primery-taktiki-strelyay-i-begi-dlya-himars-pokazalo-minoborony.html

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Військовослужбовці Збройних сил України вдало застосовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS у тактиці «стріляй та тікай». Зокрема, вона мала місце під час удару по гуртожитку з окупантами в Макіївці.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона привітала США з Днем незалежності та подякувала за незмінну підтримку України. Зокрема, Маляр назвала одним з найпотужніших проявів підтримки РСЗВ M142 HIMARS.

Зі слів чиновниці, поява HIMARS торік у червні стала неприємною несподіванкою для окупантів. Виявилось, що всі логістичні шляхи, склади з боєприпасами та місця дислокації військ перебувають в зоні ураження реактивної системи.

Завдяки максимальній швидкості 85 км/год HIMARS здатна розгорнутися, відстрілятися та покинути позицію менш ніж за 1 хв. Це дає змогу застосовувати її для тактики shoot-and-scoot («стріляй та тікай»), що значно зменшує шанси бути виявленим та враженим ворогом, — повідомила заступниця міністра оборони.

Маляр також навела відомі випадки застосування РСЗВ:

високоточний удар 1 січня 2023 року по будівлі ПТУ у Макіївці, коли за різними даними загинули від 50 до 600 мобілізованих росіян.

знищення бази росіян в селі Праві Саги, поблизу Олешок.

Вона додала, що для наших бійців HIMARS стали реальною зброєю перемоги. Адже «одна ракета — одна знищена ціль» — це недосяжний результат для застарілих радянських аналогів.