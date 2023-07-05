Возле Бахмута ВСУ продолжают давить на россиян, оккупанты при поддержке авиации наступают возле Лимана

https://racurs.ua/n184798-vozle-bahmuta-vsu-prodoljaut-davit-na-rossiyan-okkupanty-pri-podderjke-aviacii-nastupaut-vozle.html

Ракурс

Сили оборони в результаті наступу мають успіх у районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, повідомили в Генштабі. Північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують тиснути на росіян і вибивають їх із захоплених рубежів.

.

Росіяни за підтримки авіації пробують вибити наші війська із зайнятих позицій на Лиманському напрямку, але без успіху, йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов, північніше та південніше міста Бахмут українські війська продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених рубежів.

В районі Кліщіївки мають частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, — сказав речник.

Противник чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає великих втрат. Тривають важкі бої.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках. Все розвивається згідно з планами, — так командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський оцінив контрнаступ. Він висловив впевненість, що Сили оборони повернуть Бахмут

За словами Сирського в інтерв’ю для американського телеканалу ABC News, «поки що все розвивається згідно з планами, які були розроблені та затверджені».

Говорячи про втрати, Сирський зауважив:

Ворог зазнає у вісім, а то й у десять разів більших втрат, особливо за кількістю загиблих військовослужбовців.

Американська журналістка запитала у командувача Сухопутних військ ЗСУ, коли закінчиться розв’язана росією в Україні війна. Він відповів: «Не знаю».