рф формирует новую армию в составе Северного флота для противостояния с НАТО

https://racurs.ua/n184799-rf-formiruet-novuu-armiu-v-sostave-severnogo-flota-dlya-protivostoyaniya-s-nato-isw.html

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росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Мета цих дій — показати свою боєздатність проти НАТО.

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В Інституті дослідження війни (ISW), посилаючись на джерела в Міноборони рф, стверджують, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і здебільшого виконували ті ж самі функції, що й загальновійськові армії.

На думку експертів Інституту, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію покликане продемонструвати власним громадянам та Заходу «міць» російської армії напередодні Вільнюського саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня.