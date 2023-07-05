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Ракурс
рф формирует новую армию в составе Северного флота для противостояния с НАТО

рф формирует новую армию в составе Северного флота для противостояния с НАТО — ISW

5 июл 2023, 09:58
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росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Мета цих дій — показати свою боєздатність проти НАТО.


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В Інституті дослідження війни (ISW), посилаючись на джерела в Міноборони рф, стверджують, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і здебільшого виконували ті ж самі функції, що й загальновійськові армії.

На думку експертів Інституту, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію покликане продемонструвати власним громадянам та Заходу «міць» російської армії напередодні Вільнюського саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня.

Влада рф хоче продемонструвати військову відповідь на вступ до Альянсу Фінляндії. Створення армії саме собою не підвищить боєздатність росії, і поки незрозуміло, де російське військове керівництво має знайти особовий склад і техніку, які знадобляться для створення матеріальної різниці, — зазначають експерти ISW.

Источник: Ракурс


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