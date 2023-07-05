рф формує нову армію у складі Північного флоту для протистояння з НАТО — ISW

https://racurs.ua/ua/n184799-rf-formuie-novu-armiu-u-skladi-pivnichnogo-flotu-dlya-protystoyannya-z-nato-isw.html

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росія формує нову загальновійськову армію у складі Північного флоту. Мета цих дій — показати свою боєздатність проти НАТО.

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В Інституті дослідження війни (ISW), посилаючись на джерела в Міноборони рф, стверджують, що існуючий 14-й армійський корпус Північного флоту буде перетворено на нову загальновійськову армію з підлеглими їй мотострілецькими бригадами, дивізіями та полками.

російські армійські корпуси до вторгнення в Україну існували лише у складі флотів і здебільшого виконували ті ж самі функції, що й загальновійськові армії.

На думку експертів Інституту, повідомлення про рішення сформувати нову загальновійськову армію покликане продемонструвати власним громадянам та Заходу «міць» російської армії напередодні Вільнюського саміту НАТО, який відбудеться 11−12 липня.