В ВСУ назвали длину линии фронта войны с россией

https://racurs.ua/n184809-v-vsu-nazvali-dlinu-linii-fronta-voyny-s-rossiey.html

Ракурс

Так звана «гаряча» лінія фронту в Україні перевищує 1200 км — йдеться про лінію зіткнення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії.

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Найбільш активними напрямками контрнаступу є Мелітопольський та Бердянський — там українські військові просунулись углиб російських оборонних позицій на відстань до 7,5 км, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Громов в розмові з «Укрінформом».

З початку наступальної операції Сили оборони звільнили 9 населених пунктів, повернувши під контроль України майже 160 км².