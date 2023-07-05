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У ЗСУ назвали довжину лінії фронту війни з росією
У ЗСУ назвали довжину лінії фронту війни з росієюhttps://racurs.ua/ua/n184809-u-zsu-nazvaly-dovjynu-liniyi-frontu-viyny-z-rosiieu.htmlРакурс
Так звана «гаряча» лінія фронту в Україні перевищує 1200 км — йдеться про лінію зіткнення у Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Харківській областях, де тривають активні бойові дії.
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Найбільш активними напрямками контрнаступу є Мелітопольський та Бердянський — там українські військові просунулись углиб російських оборонних позицій на відстань до 7,5 км, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Громов в розмові з «Укрінформом».
З початку наступальної операції Сили оборони звільнили 9 населених пунктів, повернувши під контроль України майже 160 км².
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