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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: LiveJournal

Рашисты нервничают, количество ракетоносителей в Черном море уменьшилось — ОК «Юг»

7 июл 2023, 10:14
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Російські загарбники зменшили до одного кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі там перебуває лише підводний човен з чотирма крилатими ракетами «Калібр».


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Про це сьогодні, 7 липня, в ефірі національного телемарафону розповіла очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ворог дуже нервово поводиться в морі. Зокрема, спочатку повиводили максимальну кількість кораблів. Потім почали їх поступово заводити. Вочевидь, намагаються з’ясувати, які пункти базування для них максимально безпечні, — зазначила Гуменюк.

Тому, що не почуваються спокійно ані в Севастопольській бухті, ані вже навіть у Новоросійській. Постійно маневрують, — додала вона.

Гуменюк зазначила, що кількість ракетоносіїв росіяни поступово зменшили:

  • вчора, 6 липня, надвечір було три ракетоносії на чергуванні, але за ніч вони зайшли у пункти базування;
  • наразі залишився один підводний човен, ще є чотири ракети типу «Калібр» готові до застосування.

Водночас Гуменюк наголошує - навіть такий рівень небезпеки оцінюється як загрозливий, оскільки пуски із підводних човнів виявити складніше, а сягати вони можуть всієї території України.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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