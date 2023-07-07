Теракт в Оленовке – Украине удалось вернуть тела защитников, большинство из них идентифицированы

https://racurs.ua/n184892-terakt-v-olenovke-ukraine-udalos-vernut-tela-zaschitnikov-bolshinstvo-iz-nih-identificirovany.html

Ракурс

Тіла українських військовополонених, загиблих рік тому внаслідок вибуху в колонії Оленівці на окупованій території Донеччини вдалося повернути, зараз триває аналіз ДНК.

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Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час всеукраїнського правозахисного форуму «Легіон права» у п’ятницю, 7 липня.

Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані, — цитує Лубінця «Укрінформ».

Омбудсмен повідомив, що після трагедії в Оленівці спілкувався з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою та запропонував допустити в Оленівку міжнародних експертів.

Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину — Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював, — зазначив Лубінець.

Росіяни погодилися на такий крок, але потім з’явилися інформація, що росіяни терміново прибирають барак, в якому утримували українських військовополонених і в якому відбувся вибух, щось упорядковують, проводять «ремонтні роботи».

Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили, — сказав омбудсмен.

Лубінець наголосив, що місія ООН зі встановлення фактів про теракт в окупованій Оленівці жодного разу не погодилася ознайомитися з українськими матеріалами щодо вибуху в колонії.

Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися, — зазначив омбудсмен.

За словами Лубінця, упродовж усього часу роботи місії (п'ять місяців) він неодноразово намагався зустрітися з її учасниками онлайн чи офлайн. Зокрема, він висловлював готовність їхати у Нью-Йорк, щоб передати ті матеріали, які є в української сторони, а це експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які оприлюднювали росіяни.

На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру, — додав уповноважений.

Омбудсмен підкреслив, що в Оленівці загинули люди, які мали офіційний статус військовополонених, які були верифіковані Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Однак, за його словами, місію дивним чином закрили.

Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: «Ви прийняли рішення закрити цю місію через те, що РФ не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: «Ми це не коментуємо».

Нагадаємо, у ніч проти 29 липня 2022 року на території колишньої виправної колонії № 210 смт Оленівка, що знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області у будівлі, в якій утримувались українські військовополонені, стався потужний вибух. За даними російської сторони, загинули близько 50 українських захисників. Понад 70 дістали тяжкі поранення.