Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Турции. Фото: ОПУ

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Ракурс

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

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Глава держави зустрівся з Варфоломієм під час свого візиту до Туреччини. Він поінформував патріарха про ситуацію на фронті й нещодавні злочини російських солдатів проти цивільних українців. Зеленський також подякував йому за непохитну підтримку України, молитви за мир, засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям. Про це 8 липня повідомили в Офісі президента.

Сьогодні важливий день — наша боротьба триває вже 500 днів — із моменту повномасштабного вторгнення. Ми маємо підтримку Його Всесвятості, молитви за наших бійців, за народ, за наших людей, за життя в Україні, — наголосив він.

Також під час зустрічі вони обговорили реалізацію формули миру та повернення дітей, які були депортовані загарбниками.

А патріарх Варфоломій відзначив важливість досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, під час візиту до Туреччини Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив співпрацю у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей.