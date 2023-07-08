Зеленський зустрівся з Ердоганом. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n184899-zelenskyy-rozkryv-rezultaty-peregovoriv-z-erdoganom.html

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Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом обговорив низку спільних україно-турецьких проектів.

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Ці проекти стосуються співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. Український лідер запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови та трансформації. Про це повідомив Офіс президента.

Також Зеленський та Ердоган детально обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні та в Європі загалом. Президент України наголосив, що вони зійшлися в думці, що ніхто не має права навʼязувати державам і народам будь-що в Чорноморському регіоні, що не відповідає інтересам цих держав і народів.

Чорне море — має бути простором безпеки та співпраці, а не війни та будь-яких криз чи так званих «заморожених конфліктів», які можуть у будь-який момент знов розпалитись та ударити по життю і людях, — зазначив глава держави.

А президент Ердоган після перемовин із Зеленським заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський побував у Чехії та Словаччині. Після його візиту стало відомо, що Чехія передасть Україні гелікоптери та боєприпаси, а також візьме участь у підготовці пілотів, включно на винищувачах F-16. А Словаччина поставить Україні 16 гаубиць Zuzana-2 та налагодить їхнє спільне виробництво.