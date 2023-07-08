Британія та Іспанія також виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів.

Велика Британія підписала Конвенцію, яка забороняє виробництво або використання касетних боєприпасів і не заохочує їхнє використання, — сказав британський прем'єр Ріші Сунак.

Водночас він підкреслив, що країна «продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з агресією рф».

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України «ні в якому разі».

«Ні» касетним боєприпасам і «так» законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами, — заявила очільниця іспанського оборонного відомства.

Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей, — йдеться в заяві уряду.

Уряд Канади також не підтримує використання касетних боєприпасів.

Пояснення Байдена

Джо Байден заявив, що відправка касетних боєприпасів в Україну була «важким рішенням», але «вони їм були потрібні».

Президент США у розмові з CNN додав, що касетні боєприпаси надсилаються як «перехідний період», поки США не зможуть виробляти більше 155-мм артилерії.

Водночас Байден зазначив, що війна росії в Україні має закінчитися, перш ніж НАТО зможе розглянути питання про прийняття Києва до своїх лав.

Лідер США пояснив, що хоча членство України в НАТО є передчасним, США та їхні союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати Сили безпеки України озброєнням, необхідним їм для спроби припинити війну з росією.

Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни, — зазначив президент США.

Як Україна буде застосовувати касетні боєприпаси

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про п’ять принципів застосування Україною касетних боєприпасів, які дадуть США.

вони будуть використані лише для деокупації українських територій, по території Росії (міжнародно визнаних її кордонах) Україна не битиме;

їх будуть використовувати лише в місцях скупчення військ РФ за межами міст;

буде вестись суворий облік як зброї, так і зон, де вона була використана;

ці записи ляжуть в основу пріоритету розмінування територій після деокупації;

Україна надаватиме звіти про використання боєприпасів і про їхню ефективність, «щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування і контролю».