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Союзники США виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів, в росії - істерика
Союзники США виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів, в росії — істерикаhttps://racurs.ua/ua/n184926-souznyky-ssha-vystupyly-proty-postachannya-ukrayini-kasetnyh-boieprypasiv-v-rosiyi-isteryka.htmlРакурс
Німецька влада виступає загалом проти використання касетних боєприпасів, але у випадку України йдеться про захист власної території.
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Про це заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати рішення США передати Україні цей вид зброї.
Позицію федерального уряду ФРН щодо такої зброї чітко відображає той факт, що ФРН приєдналася до Конвенції про касетні боєприпаси у 2010 році". Але на відміну від Федеративної Республіки, США та Україна не є учасниками Конвенції Осло, нагадав він.
Британія та Іспанія також виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів.
Велика Британія підписала Конвенцію, яка забороняє виробництво або використання касетних боєприпасів і не заохочує їхнє використання, — сказав британський прем'єр Ріші Сунак.
Водночас він підкреслив, що країна «продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з агресією рф».
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України «ні в якому разі».
«Ні» касетним боєприпасам і «так» законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами, — заявила очільниця іспанського оборонного відомства.
Уряд Канади також не підтримує використання касетних боєприпасів.
Ми не підтримуємо використання касетних боєприпасів і прагнемо покласти край впливу касетних боєприпасів на цивільне населення, особливо на дітей, — йдеться в заяві уряду.
Пояснення Байдена
Джо Байден заявив, що відправка касетних боєприпасів в Україну була «важким рішенням», але «вони їм були потрібні».
Президент США у розмові з CNN додав, що касетні боєприпаси надсилаються як «перехідний період», поки США не зможуть виробляти більше 155-мм артилерії.
Водночас Байден зазначив, що війна росії в Україні має закінчитися, перш ніж НАТО зможе розглянути питання про прийняття Києва до своїх лав.
Лідер США пояснив, що хоча членство України в НАТО є передчасним, США та їхні союзники по НАТО продовжуватимуть забезпечувати Сили безпеки України озброєнням, необхідним їм для спроби припинити війну з росією.
Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи вводити Україну в сім’ю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни, — зазначив президент США.
Як Україна буде застосовувати касетні боєприпаси
Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розповів про п’ять принципів застосування Україною касетних боєприпасів, які дадуть США.
- вони будуть використані лише для деокупації українських територій, по території Росії (міжнародно визнаних її кордонах) Україна не битиме;
- їх будуть використовувати лише в місцях скупчення військ РФ за межами міст;
- буде вестись суворий облік як зброї, так і зон, де вона була використана;
- ці записи ляжуть в основу пріоритету розмінування територій після деокупації;
- Україна надаватиме звіти про використання боєприпасів і про їхню ефективність, «щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування і контролю».
Реакція Москви
Тим часом у МЗС рф істерично відреагували на передавання Україні касетних боєприпасів.
Речниця Лаврова Марія Захарова заявила, що передавання Сполученими Штатами України касетних боєприпасів «жодним чином не змінить хід війни». Крім того, вона звинуватила США у «агресивному антиросійському» курсі.
Нагадаємо, російські виродки обстріляли 8 липня Лиман касетними боєприпасами: семеро людей загинули, ще 13 поранено.