Ракурсhttps://racurs.ua/
Скандал из-за русской попсы в Запорожье – у женщины забрали телефон после замечания
Скандал из-за русской попсы в Запорожье — у женщины забрали телефон после замечания (ВИДЕО)https://racurs.ua/n184927-skandal-iz-za-russkoy-popsy-v-zaporoje-u-jenschiny-zabrali-telefon-posle-zamechaniya-video.htmlРакурс
Черговий скандал через російську музику спалахнув у Запоріжжі. В закладі «Куманьок» жінка, яка виїхала з окупації, зробила нетверезим відвідувачам зауваження через пісні Алєгрової та інших російських співаків.
.
Жінка, почувши російську музику, нагадала, що прослуховування її в громадських місцях заборонено. Але у відповідь почула, що «ми народилися в совєтском союзі» та «у нас країна розмовляє на руском язикє".
Чоловік, який із компанією слухав російську музику, заявив, що він військовий. А наприкінці відео у жінки силоміць забирають телефон.
Відповідний відеоролик оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.
Один із відпочивальників представився військовим і почав розповідати, що в Україні розмовляють на різних мовах, а він — «громадянин СССР».
Наша країна розмовляє на руском язикє… Грузинском, армянском, русском… Ми — громадяни «есесесер».
Інший вказав, що, як і авторка відео, через війну залишився без домівки, а його приятель, мовляв, півтора року вже воює, є патріотом, а отже може слухати, що йому хочеться.
Якщо вони реально виявляться військовими, прошу особисто за них вибачення. Мені дуже соромно за них. Прошу поширення допису та ідентифікації. На мою особисту думку, така мразота немає ніякого права носити військову форму і називати себе військовими. Військовий — це захист, честь та гідність, — закликав Штефан.