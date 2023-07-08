Скандал через російську попсу в Запоріжжі - у жінки забрали телефон після зауваження

https://racurs.ua/ua/n184927-skandal-cherez-rosiysku-popsu-v-zaporijji-u-jinky-zabraly-telefon-pislya-zauvajennya-video.html

Ракурс

Черговий скандал через російську музику спалахнув у Запоріжжі. В закладі «Куманьок» жінка, яка виїхала з окупації, зробила нетверезим відвідувачам зауваження через пісні Алєгрової та інших російських співаків.

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Жінка, почувши російську музику, нагадала, що прослуховування її в громадських місцях заборонено. Але у відповідь почула, що «ми народилися в совєтском союзі» та «у нас країна розмовляє на руском язикє".

Чоловік, який із компанією слухав російську музику, заявив, що він військовий. А наприкінці відео у жінки силоміць забирають телефон.

Відповідний відеоролик оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Один із відпочивальників представився військовим і почав розповідати, що в Україні розмовляють на різних мовах, а він — «громадянин СССР».

Наша країна розмовляє на руском язикє… Грузинском, армянском, русском… Ми — громадяни «есесесер».

Інший вказав, що, як і авторка відео, через війну залишився без домівки, а його приятель, мовляв, півтора року вже воює, є патріотом, а отже може слухати, що йому хочеться.