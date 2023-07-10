Эвакуация на Сумщине. Фото:

https://racurs.ua/n184976-jiteley-pyatikilometrovoy-zony-prigranichya-sumschiny-evakuiruut-ova.html

Ракурс

У Сумській області проведуть евакуацію усіх жителів п’ятикілометрової зони прикордоння.

.

Останнім часом суттєво зросла інтенсивність артилерійських обстрілів прикордонних громад з території країни-агресора. Росіяни руйнують інфраструктуру, об'єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. Обстріли призводять до загибелі цивільних. Про це 10 липня заявив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає прес-служба ОВА.

За його словами, з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць — 17 осіб, з яких дитина.

Однак не лише від артилерійських та мінометних обстрілів чи скидання бомб гинуть мирні мешканці. Російські диверсанти намагаються проникнути на територію Сумщини, одного разу окупанти вбили лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади.

Артюх наголосив, що ЗСУ не можуть ефективно реагувати на ворожі дії, бо це наражатиме на небезпеку цивільних, які знаходяться у п’ятикілометровій зоні біля кордону з рф.

Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації, — зазначив чиновник.

Раніше повідомлялося, що влада Дніпропетровської області створила спеціальний штаб і розробила план евакуації людей на випадок вчинення росіянами теракту на Запорізькій атомній електростанції.