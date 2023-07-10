Голкипер Андрей Пятов. Фото: ФК «Шахтер»

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Ракурс

Андрій Пятов, голкіпер та капітан футбольного клубу «Шахтар» з Донецька, вирішив завершити професійну кар'єру футболіста.

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Голкіпер, якому вже 39 років, вирішив повісити бутси на цвях влітку 2023 року. Відтепер він входитиме до тренерського штабу донеччан, де пліч-о-пліч працюватиме з новим тренером — Патріком ван Леувеном. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Андрію, дякуємо тобі за ці неймовірні 16 років: за десятки трофеїв та сотні перемог, за тисячі незабутніх моментів на футбольному полі, за безмежну кількість яскравих емоцій, за справжню любов та повагу до «Шахтаря»! Це була красива історія, Капітане! — йдеться в заяві клубу.

Як відомо, Андрій Пятов народився у місті Кропивницький та є вихованцем полтавської «Ворскли». На професійному рівні грає з сезону 2001/02 — саме тоді він дебютував у Другій лізі в резервній команді. А в першій команді П’ятов вперше з’явився в наступній кампанії.

У сезоні 2005/06 він став «першим номером» у Ворсклі. Його вдалі виступи не залишилися непоміченими — у 2007 році «Шахтар» придбав голкіпера за 1 млн євро. Далі упродовж 12 сезонів був основним воротарем «гірників».

У складі «Шахтаря» П’ятов 11 разів став чемпіоном України, виграв по вісім Кубків та Суперкубків України, став володарем Кубка УЄФА 2008/09. За Національну збірну з футболу П’ятов провів 102 матчі, був резервним воротарем на Чемпіонаті світу 2006 року та основним голкіпером «жовто-синіх» на трьох Чемпіонатах Європи.

Нагадаємо, 7 червня стало відомо, що легенда київського «Динамо» Сергій Ребров став головним тренером Національної збірної України з футболу. Він працюватиме зі збірною впродовж двох відбіркових циклів — на Євро-2024 та чемпіонату світу-2026.