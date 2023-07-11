Patriot, Leopard и Marder – немецкие медиа пишут о новом пакете оружия для Украины

https://racurs.ua/n185007-patriot-leopard-i-marder-nemeckie-media-pishut-o-novom-pakete-orujiya-dlya-ukrainy.html

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Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard.

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Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть:

дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу Бундесверу;

25 танків Leopard (модель не уточнюється);

20 тис. артилерійських снарядів;

40 БМП Marder.

Видання Spiegel стверджує, що Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО і БМП. За даними видання, до нового пакету німецької допомоги на 600 млн євро увійдуть також боєприпаси та безпілотники.