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Ракурс
Patriot, Leopard и Marder – немецкие медиа пишут о новом пакете оружия для Украины

Patriot, Leopard и Marder — немецкие медиа пишут о новом пакете оружия для Украины

11 июл 2023, 12:52
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Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard.


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Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть:

  • дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу Бундесверу;
  • 25 танків Leopard (модель не уточнюється);
  • 20 тис. артилерійських снарядів;
  • 40 БМП Marder.

Видання Spiegel стверджує, що Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО і БМП. За даними видання, до нового пакету німецької допомоги на 600 млн євро увійдуть також боєприпаси та безпілотники.

Источник: Ракурс


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