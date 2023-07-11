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Patriot, Leopard і Marder - німецькі медіа пишуть про новий пакет зброї для України
Patriot, Leopard і Marder — німецькі медіа пишуть про новий пакет зброї для Україниhttps://racurs.ua/ua/n185007-patriot-leopard-i-marder-nimecki-media-pyshut-pro-novyy-paket-zbroyi-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard.
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Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних сил України на 700 млн євро.
У новий пакет увійдуть:
- дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу Бундесверу;
- 25 танків Leopard (модель не уточнюється);
- 20 тис. артилерійських снарядів;
- 40 БМП Marder.
Видання Spiegel стверджує, що Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО і БМП. За даними видання, до нового пакету німецької допомоги на 600 млн євро увійдуть також боєприпаси та безпілотники.
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