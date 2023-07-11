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Ракурс
Patriot, Leopard і Marder - німецькі медіа пишуть про новий пакет зброї для України

Patriot, Leopard і Marder — німецькі медіа пишуть про новий пакет зброї для України

11 лип 2023, 12:52
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Німеччина поставить Україні дві пускові установки Patriot та 25 танків Leopard.


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Як повідомляє видання Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРН Олаф Шольц та голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус представлять на саміті НАТО у Вільнюсі новий пакет озброєнь для Збройних сил України на 700 млн євро.

У новий пакет увійдуть:

  • дві пускові установки зенітно-ракетних комплексів Patriot з арсеналу Бундесверу;
  • 25 танків Leopard (модель не уточнюється);
  • 20 тис. артилерійських снарядів;
  • 40 БМП Marder.

Видання Spiegel стверджує, що Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО і БМП. За даними видання, до нового пакету німецької допомоги на 600 млн євро увійдуть також боєприпаси та безпілотники.

Джерело: Ракурс


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