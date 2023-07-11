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Всеволод Князев, фото: My.UA
ВАКС продлил арест экс-главе Верховного Суда Князеву (ВИДЕО)https://racurs.ua/n185020-vaks-prodlil-arest-eks-glave-verhovnogo-suda-knyazevu-video.htmlРакурс
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів (до 8 вересня) термін тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
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Відповідне рішення сьогодні, 11 липня, було ухвалене суддею ВАКС Олегом Федоровим. Засідання суду транслювалося у мережі інтернет.
Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання детектива НАБУ.
Альтернативою визначена можливість внесення 75 млн грн застави.
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