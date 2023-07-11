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Ракурс
Всеволод Князев, фото: My.UA

ВАКС продлил арест экс-главе Верховного Суда Князеву (ВИДЕО)

11 июл 2023, 19:20
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів (до 8 вересня) термін тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.


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Відповідне рішення сьогодні, 11 липня, було ухвалене суддею ВАКС Олегом Федоровим. Засідання суду транслювалося у мережі інтернет.

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання детектива НАБУ.

Альтернативою визначена можливість внесення 75 млн грн застави.

Источник: Ракурс


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