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Ракурс
Всеволод Князєв, фото: My.UA

ВАКС продовжив арешт екс-голові Верховного Суду Князєву (ВІДЕО)

11 лип 2023, 19:20
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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів (до 8 вересня) термін тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.


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Відповідне рішення сьогодні, 11 липня, було ухвалене суддею ВАКС Олегом Федоровим. Засідання суду транслювалося у мережі інтернет.

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання детектива НАБУ.

Альтернативою визначена можливість внесення 75 млн грн застави.

Джерело: Ракурс


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