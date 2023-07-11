Всеволод Князєв, фото: My.UA

https://racurs.ua/ua/n185020-vaks-prodovjyv-aresht-eks-golovi-verhovnogo-sudu-knyazievu-video.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив на 60 днів (до 8 вересня) термін тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

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Відповідне рішення сьогодні, 11 липня, було ухвалене суддею ВАКС Олегом Федоровим. Засідання суду транслювалося у мережі інтернет.

Таким чином, суд задовольнив відповідне клопотання детектива НАБУ.

Альтернативою визначена можливість внесення 75 млн грн застави.