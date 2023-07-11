Ракурсhttps://racurs.ua/
Обломки российского беспилотника, фото: Воздушное командование «Юг»
Три вражеских «Ланцета» уничтожили ВСУ 11 июля (ФОТО)https://racurs.ua/n185025-tri-vrajeskih-lanceta-unichtojili-vsu-11-iulya-foto.htmlРакурс
Українські військові повітряного командування «Південь» в результаті бойової роботи сьогодні, 11 липня, знищили три російські ударні безпілотники «Ланцет».
.
Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковане фото уламків ворожого безпілотника.
Раніше в ПК «Південь» також повідомляли, що вчора, 10 липня, було знищено один російський «Ланцет».
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. У зоні відповідальності ПК «Південь» було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.