Обломки российского беспилотника, фото: Воздушное командование «Юг»

https://racurs.ua/n185025-tri-vrajeskih-lanceta-unichtojili-vsu-11-iulya-foto.html

Ракурс

Українські військові повітряного командування «Південь» в результаті бойової роботи сьогодні, 11 липня, знищили три російські ударні безпілотники «Ланцет».

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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковане фото уламків ворожого безпілотника.

Раніше в ПК «Південь» також повідомляли, що вчора, 10 липня, було знищено один російський «Ланцет».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. У зоні відповідальності ПК «Південь» було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.