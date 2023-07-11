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Ракурс
Уламки російського безпілотника, фото: Повітряне командування «Південь»

Три ворожі «Ланцети» знищили ЗСУ 11 липня (ФОТО)

11 лип 2023, 22:26
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Українські військові повітряного командування «Південь» в результаті бойової роботи сьогодні, 11 липня, знищили три російські ударні безпілотники «Ланцет».


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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковане фото уламків ворожого безпілотника.

Раніше в ПК «Південь» також повідомляли, що вчора, 10 липня, було знищено один російський «Ланцет».

Уламки російського безпілотника, фото: Повітряне командування «Південь»

Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. У зоні відповідальності ПК «Південь» було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.

Джерело: Ракурс


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