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Уламки російського безпілотника, фото: Повітряне командування «Південь»
Три ворожі «Ланцети» знищили ЗСУ 11 липня (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n185025-try-voroji-lancety-znyschyly-zsu-11-lypnya-foto.htmlРакурс
Українські військові повітряного командування «Південь» в результаті бойової роботи сьогодні, 11 липня, знищили три російські ударні безпілотники «Ланцет».
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Про це сьогодні, 11 липня, повідомляється на Фейсбук-сторінці ПК «Південь», де також опубліковане фото уламків ворожого безпілотника.
Раніше в ПК «Південь» також повідомляли, що вчора, 10 липня, було знищено один російський «Ланцет».
Нагадаємо, в ніч на сьогодні рашисти здійснили чергову масштабну повітряну атаку по Україні. У зоні відповідальності ПК «Південь» було знищено 26 ударних БПЛА та один розвідувальний безпілотник типу Zala.