Обучение ВСУ за рубежом. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n185060-ukrainskih-kursantov-budut-obuchat-v-voennom-kolledje-kanady-trudo.html

Ракурс

Українські курсанти навчатимуться в Королівському військовому коледжі в Сен-Жан-сюр-Рішельє, що в Квебеку.

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Інтенсивну програму навчання канадські інструктори розробили спільно з НАТО. Збройні сили Канади допомогли навчити майже 40 тис. українських військових та співробітників служби безпеки в Латвії. Ця місія буде розширена. Про це 12 липня заявив прем'єр-міністр Джастін Трюдо, передає Windsor Star.

Уже понад 500 днів Україна протистоїть жорстокості росії. путін зробив серйозний прорахунок. Він недооцінив мужність українців і недооцінив силу солідарності та рішучості Заходу, — зазначив Трюдо.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на саміті у Вільнюсі провів переговори з лідерами країн НАТО та досягнув низки домовленостей. Зокрема, з Нідерландами було домовлено, що навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16стартують у серпні 2023 року.

А раніше Данія заявила, що зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, наблизивши їх передачу Україні. Перш ніж передача відбудеться, українським пілоти мають пройти відповідне навчання. Данське міноборони оцінює, що воно триватиме 6−8 місяців на навчання.

У США заявляли, що українські пілоти можуть навчитись керувати F-16 за чотири місяці.

Джерело: Windsor Star