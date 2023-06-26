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Ракурс
Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше і почала навчання українських пілотів на винищувачах

Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше і почала навчання українських пілотів на винищувачах

26 чер 2023, 15:40
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Данія зніме F-16 з озброєння на два роки раніше, наблизивши їх передачу Україні.


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Країна планує поступово замінити винищувачі F-16 на більш сучасні F-35 до 2027 року.

За словами в.о. міністра оборони країни, цей процес можуть розпочати раніше. Відповідно, і передача F-16 Україні стане питанням ближчої перспективи, повідомляє Associated Press. Раніше Королівські ПС Данії мали почати процес зняття з озброєння F-16 у 2027 році.

Перш ніж передача відбудеться, українським пілоти мають пройти відповідне навчання. Данське міноборони оцінює, що воно триватиме 6−8 місяців на навчання.

Раніше ж США заявляли, що українські пілоти можуть навчитись керувати F-16 за чотири місяці.

Одночасно в.о. міністра оборони Данії заявив, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже розпочались.

Ми також розглянемо питання про те, чи маємо передати Україні наші F-16, і скільки їх має бути, — сказав очільник Міноборони країни Троельс Лунд Поульсен.

Джерело: Ракурс


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