Последствия пожара в квартире в Киеве, фото: ГСЧС

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У Києві внаслідок здійсненої рашистами в ніч на сьогодні, 13 липня, атаки немає загиблих.

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Загалом внаслідок дій агресора постраждали чотири людини. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на прес-службу ДСНС Києва.

У відомстві зазначають, що інформація про загиблого чоловіка, яка з’явилася раніше, стосується побутової пожежі, котра одночасно виникла під час ворожого удару.

Дійсно, чоловік помер внаслідок пожежі, яка не пов’язана з ворожою атакою, — наголошують у відомстві.

Раніше у прес-службі ДСНС повідомили, що інформація про пожежу в багатоповерхівці за адресою проспект Правди, 78 надійшла до Служби порятунку о 02.19.

На місці було встановлено, що горить квартира на 9 поверсі. В ході ліквідації було виявлено тіло чоловіка. Пожежу на площі 20 кв. м було ліквідовано о 03.06, — зазначили у відомстві.

Джерело: «РБК-Україна», ДСНС