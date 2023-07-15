Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрывы прогремели под белгородом. Фото: местные Telegram-каналы

Взрывы прогремели под белгородом — враг заявил об атаке с воздуха (ФОТО)

15 июл 2023, 21:21
999

бєлгородська область російської федерації знову здригалася від вибухів.


.

Гучно в прикордонному з Україною регіоні було в суботу, 15 липня. Диктатура заявила про нібито роботу російської протиповітряної оборони. Й збиття двох повітряних цілей на підльоті до бєлгорода. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков написав у Telegram.

Над бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито дві повітряні цілі на підльоті до міста, — йдеться у повідомленні.

Представник режим володимира путіна додав, що начебто ніхто не постраждав, а наслідки на землі уточнюють оперативні служби.

Також сьогодні місцева влада заявляла про «обстріл з боку ЗСУ» села в’язове красноярузького району та хутора мухін шебекинського міського округу. Про постраждалих інформацією не озвучували.

Вибухи прогриміли під бєлгородом. Фото: місцеві Telegram-канали

Вибухи прогриміли під бєлгородом. Фото: місцеві Telegram-канали

Нагадаємо, у червні у бєлгородській області росії горів один із місцевих енергетичних об'єктів в ніч на 5 червня. Тоді повідомлялося, що загоряння сталося начебто після того, як невідомий дрон скинув вибухівку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров