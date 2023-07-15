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Взрывы прогремели под белгородом. Фото: местные Telegram-каналы
Взрывы прогремели под белгородом — враг заявил об атаке с воздуха (ФОТО)https://racurs.ua/n185150-vzryvy-progremeli-pod-belgorodom-vrag-zayavil-ob-atake-s-vozduha-foto.htmlРакурс
бєлгородська область російської федерації знову здригалася від вибухів.
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Гучно в прикордонному з Україною регіоні було в суботу, 15 липня. Диктатура заявила про нібито роботу російської протиповітряної оборони. Й збиття двох повітряних цілей на підльоті до бєлгорода. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков написав у Telegram.
Над бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито дві повітряні цілі на підльоті до міста, — йдеться у повідомленні.
Представник режим володимира путіна додав, що начебто ніхто не постраждав, а наслідки на землі уточнюють оперативні служби.
Також сьогодні місцева влада заявляла про «обстріл з боку ЗСУ» села в’язове красноярузького району та хутора мухін шебекинського міського округу. Про постраждалих інформацією не озвучували.
Нагадаємо, у червні у бєлгородській області росії горів один із місцевих енергетичних об'єктів в ніч на 5 червня. Тоді повідомлялося, що загоряння сталося начебто після того, як невідомий дрон скинув вибухівку.