Вибухи прогриміли під бєлгородом. Фото: місцеві Telegram-канали

https://racurs.ua/ua/n185150-vybuhy-progrymily-pid-bielgorodom-vorog-zayavyv-pro-ataku-z-povitrya-foto.html

Ракурс

бєлгородська область російської федерації знову здригалася від вибухів.

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Гучно в прикордонному з Україною регіоні було в суботу, 15 липня. Диктатура заявила про нібито роботу російської протиповітряної оборони. Й збиття двох повітряних цілей на підльоті до бєлгорода. Про це губернатор бєлгородської області в’ячеслав гладков написав у Telegram.

Над бєлгородом спрацювала наша система ППО. Збито дві повітряні цілі на підльоті до міста, — йдеться у повідомленні.

Представник режим володимира путіна додав, що начебто ніхто не постраждав, а наслідки на землі уточнюють оперативні служби.

Також сьогодні місцева влада заявляла про «обстріл з боку ЗСУ» села в’язове красноярузького району та хутора мухін шебекинського міського округу. Про постраждалих інформацією не озвучували.

Нагадаємо, у червні у бєлгородській області росії горів один із місцевих енергетичних об'єктів в ніч на 5 червня. Тоді повідомлялося, що загоряння сталося начебто після того, як невідомий дрон скинув вибухівку.